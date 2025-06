Alberto Angela Alessandro Barbero e gli altri | il fenomeno economico dei divulgatori storici

anche un pubblico sempre più vasto, desideroso di conoscere e comprendere il passato e il presente attraverso contenuti coinvolgenti. La figura di divulgatori come Alberto Angela e Alessandro Barbero ha rivoluzionato il modo di avvicinare le persone alla storia, trasformando la cultura in un fenomeno globale che unisce intrattenimento e approfondimento. Ma quali sono gli effetti di questa nuova ondata di divulgatori sul nostro modo di percepire il passato?

Milano, 12 giugno 2025 – Il panorama culturale e mediatico italiano sta vivendo da qualche anno una vera rivoluzione: la nascita di un interesse enorme per la divulgazione storico-scientifica. Se in passato era vista più come una nicchia culturale, per non dire esclusivamente didattica, adesso la divulgazione è un vero e proprio business multicanale. Non sono infatti solo coloro i quali hanno una preparazione universitaria ad appassionarsi, ma anche persone che scoprono, grazie alla bravura di affabulatori rigorosi, tematiche culturali che a scuola sembravano noiose. Televisione, editoria, podcast e spettacoli dal vivo sono i canali dove Alberto Angela, Alessandro Barbero e altri nomi meno noti ma ugualmente preparatissimi, catalizzano l'attenzione di milioni di persone e muovono cifre considerevoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net