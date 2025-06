Alberi secchi nei parcheggi del Pilastro e Carmine il Comune | Colpa dell' azienda incaricata dei lavori

Alberi secchi nei parcheggi del Pilastro e Carmine: un problema che ha acceso le polemiche tra cittadini e opposizioni. Dopo le accese discussioni, il Comune di Viterbo rompe il silenzio con una replica ufficiale. Attraverso l’account “Comune di Viterbo Informa”, vengono forniti dettagli e chiarimenti, evidenziando responsabilità e prossimi interventi per ripristinare la bellezza e la sicurezza delle aree verdi appena inaugurate. Ma quale sarà la vera causa di questa criticità ?

Dopo le polemiche sollevate da cittadini e opposizioni per lo stato delle alberature nei nuovi parcheggi del Pilastro e del Carmine, inaugurati appena pochi mesi fa, arriva la replica di Palazzo dei Priori. Il Comune, attraverso l'account ufficiale Comune di Viterbo Informa, chiarisce che la.

