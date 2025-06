Al via Venezia Suona Festival | dieci giorni di musica e arte nel cuore di Cannaregio

Al via Venezia Suona Festival 2025, un’occasione unica per immergersi in dieci giorni di musica, arte e cultura nel cuore pulsante di Cannaregio. Organizzato da Il Suono Improvviso con il supporto del Comune di Venezia, l’evento promette un’esperienza indimenticabile tra concerti emozionanti e installazioni artistiche immersivi, il tutto nella suggestiva cornice del Parco Ex-Umberto I. Preparati a lasciarti trasportare in un viaggio sensoriale tra suoni e colori...

