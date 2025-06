Al via la stagione estiva potenziati i servizi di controllo nei centri urbani e nelle località balneari | focus sulla ' malamovida'

Con l’arrivo della stagione estiva, la Capitanata si prepara a vivere momenti di festa e relax, rafforzando i servizi di controllo nei centri urbani e nelle località balneari. In particolare, si concentrano gli sforzi sulla prevenzione della malamovida, garantendo sicurezza e divertimento responsabile per residenti e turisti. Durante questa stagione, l’impegno delle autorità sarà massimo: perché un’estate sicura è possibile solo con la collaborazione di tutti.

Durante questa stagione estiva, che già vede la presenza dei primi significativi flussi di turisti nelle maggiori località e mete vacanziere dislocate nell'intero territorio della capitanata, sono stati pianificati, in occasione della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.

