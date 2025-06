Al via in città i campionati europei di fustal e basket per atleti con sindrome di Down

Ferrara si prepara a diventare il palcoscenico di un evento straordinario: i Campionati Europei di Futsal e Basket dedicati ad atleti con sindrome di Down. Un’occasione unica per celebrare talento, inclusione e spirito sportivo, coinvolgendo l’intera comunità in un grande abbraccio di solidarietà . Manca solo l’ultimo passo: lasciamoci emozionare da questa straordinaria manifestazione che promette di ispirare e unire, portando sport e diversità sotto i riflettori europei.

Ferrara si prepara ad accogliere un evento sportivo internazionale: i 'Su-ds Futsal and Basketball European Championships', ossia i campionati europei di calcio a 5 e basket riservati ad atleti con sindrome di down, in programma da domenica 15 (alle 10 ritrovo in piazza Castello).

