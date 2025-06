Al via i lavori di restauro della piscina di Lugo | quando iniziano e quando finiranno

Al via i lavori di restauro della piscina di Lugo, un intervento fondamentale per migliorare la struttura senza interrompere le attività sportive. I lavori, che inizieranno a breve e si concluderanno entro pochi mesi, sono stati finanziati con 4,6 milioni di euro provenienti interamente dal Comune. Questa operazione garantirà agli sportivi e ai cittadini un impianto più moderno e funzionale, continuando a offrire un servizio di eccellenza.

Lugo (Ravenna), 12 giugno 2025 - Per venire incontro alle esigenze delle società sportive che operano al suo interno e dei tanti fruitori della struttura, è stato annunciato nella mattinata di ieri, che i lavori di restauro che interesseranno la piscina di Lugo si svolgeranno in modo che le vasche possano essere operative. Erano già stati annunciati e finanziati con 4,6 milioni di euro, tutti dalle casse comunali, gli importanti lavori di ristrutturazione sull’intera struttura. “Vi era l’ipotesi di fare tutto insieme - ha spiegato la sindaca, Elena Zannoni -, ma questo avrebbe portato alla chiusura di un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori di restauro della piscina di Lugo: quando iniziano e quando finiranno

