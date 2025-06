Al via i corsi per Operatore Socio Sanitario Oss

Se sei alla ricerca di un'opportunità per entrare nel settore sanitario e fare la differenza, non perdere questa occasione ad Arezzo! L’Azienda Usl Toscana Sud Est apre le iscrizioni ai corsi per Operatore Socio Sanitario (Oss), con programmi strutturati per prepararti al meglio. Che tu sia un neofita o abbia già esperienza, c’è il percorso giusto per te. Scopri come valorizzare le tue competenze e contribuire al benessere della comunità.

Arezzo, 12 giugno2025 – Sono aperti i bandi per l’ammissione ai corsi per Operatore socio sanitario (Oss) promossi dall’Azienda Usl Toscana Sud Est. Tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso, alle modalità di iscrizione e alla struttura dei corsi sono disponibili online. Sono previsti due tipi di corsi: Corso base 1000 ore, aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Corso abbreviato, riservato a chi è già in possesso dell’attestato di qualifica di Addetto all’Assistenza di base (Adb) o titolo equipollente. Struttura del corso Il corso è suddiviso in due momenti formativi principali: Teorico: didattica, svolta in presenza presso le sedi formative situate nelle aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via i corsi per Operatore Socio Sanitario (Oss)

