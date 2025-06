Al Turismo Sostenibile in Norvegia ci pensa… la Norvegia!

Al turismo sostenibile in Norvegia ci pensa... la Norvegia. Se sogni di esplorare i fiordi e ammirare le aurore boreali, preparati a una piccola novità: una tassa turistica che mira a preservare questo splendido territorio. Come Venezia e Barcellona, anche la Norvegia si impegna a tutelare il suo patrimonio naturale, rendendo ogni viaggio non solo indimenticabile, ma anche responsabile. Una decisione necessaria per garantire che le future generazioni possano godere di questa meraviglia.

Se stai già sognando il tuo prossimo viaggio in Norvegia tra fiordi mozzafiato e aurore boreali, preparati a mettere in conto una spesa aggiuntiva. La terra dei vichinghi ha infatti deciso di seguire l'esempio di Venezia e Barcellona, introducendo una tassa turistica che potrebbe far salire il conto delle tue vacanze nordiche. Una Decisione Necessaria .

