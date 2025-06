Al parco archeologico Privernum un fine settimana dedicato all' archeologia

Al Parco Archeologico Privernum si accendono i riflettori sull’archeologia con un weekend indimenticabile dedicato a esplorare il passato. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato 14 e domenica 15 giugno, il parco apre le sue porte offrendo visite guidate, laboratori e sorprese per grandi e piccini. Preparatevi a un viaggio nel tempo ricco di scoperte e avventure: sabato 14 giugno sarà...

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia che si tengono sabato 14 e domenica 15 giugno, sono in programma due giorni di aperture straordinarie del Parco Archeologico Privernum con tante attività pensate per appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età. Sabato 14 giugno sarà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it