Al Parco Archeologico di Ercolano le Giornate Europee dell’Archeologia 2025

Preparati a un viaggio nel tempo e nella storia del gusto! Dal 13 al 15 giugno 2025, il Parco Archeologico di Ercolano apre le sue porte per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia, dedicando l’attenzione alla civiltà del cibo. Con laboratori coinvolgenti e attività didattiche, questa esperienza ti consentirà di scoprire le antiche tradizioni gastronomiche e il ruolo centrale dell’alimentazione nella vita quotidiana dell’antica Ercolano. Non perdere l’occasione di esplorare il passato attraverso il sapore!

Il Parco Archeologico di Ercolano celebra la civiltà del cibo con laboratori e attività didattiche 13-14-15 giugno 2025. In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, in programma nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2025, il Parco Archeologico di Ercolano, in collaborazione con CoopCulture, propone un ricco calendario di attività didattiche e laboratoriali ispirate al tema dell'alimentazione nel

