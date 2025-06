Al Niguarda Brescia e Pisa i bimbi arrivati nella notte da Gaza

Nella notte, i piccoli sopravvissuti di Gaza sono arrivati in Italia, portando con sé storie di sofferenza e speranza. Al Niguarda, Brescia e Pisa, medici e volontari si sono mobilitati per accogliere questi bambini feriti da un conflitto che non risparmia nessuno. Un gesto di solidarietà che ci ricorda l'importanza di stare vicini a chi attraversa momenti così drammatici. La loro ripresa è un segno di speranza in tempi difficili.

Il piccolo Adam e altri 5 bambini feriti a Gaza da un raid israeliano sono giunti in Italia con un volo umanitario. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al Niguarda, Brescia e Pisa i bimbi arrivati nella notte da Gaza

In questa notizia si parla di: gaza - niguarda - brescia - pisa

Il bimbo simbolo di Gaza. Tajani: Adam verrà in Italia. L’ipotesi cure al Niguarda - Il piccolo Adam, simbolo di speranza in mezzo al conflitto di Gaza, potrebbe presto ricevere cure in Italia.

Al Niguarda, Brescia e Pisa i bimbi arrivati nella notte da Gaza; L'Italia accoglie 14 bambini palestinesi; Da Gaza in Italia: cure oncologiche per 14 bambini palestinesi.

Cinque bambini da Gaza. Dal Niguarda ai Tumori. Operazione accoglienza Segnala msn.com: Poi le ambulanze dell’Areu hanno caricato cinque bambini di Gaza e i loro famigliari per ...