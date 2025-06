Al Mondiale per club gli arbitri avranno una bodycam per mostrare immagini esclusive

Al Mondiale per club, gli arbitri innovano con le bodycam, offrendo immagini esclusive che trasformeranno l’esperienza di tifosi e appassionati. Durante una videoconferenza, il presidente Collina ha illustrato questa novità che rappresenta un passo importante nel miglioramento della regolamentazione, tecnologia e spettacolarità degli incontri. Questa innovazione promette di rendere il calcio ancora più coinvolgente e trasparente, portando lo spettacolo a un livello superiore. Ecco come questa avanzata cambierà il nostro modo di vivere il calcio.

Nella giornata di ieri, il presidente della Commissione arbitrale della Fifa Pierluigi Collina in videoconferenza ha spiegato le novità che riguardano gli arbitri che vedremo al Mondiale per club. Le novità del Mondiale per club: gli arbitri avranno una bodycam. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Non è una rivoluzione ma un bel passo in avanti, sì. Sotto tanti aspetti: regolamentare, tecnologico e soprattutto dello spettacolo. Ecco allora il primo zuccherino della Fifa per i tifosi, che sia allo stadio sia in diretta planetaria potranno gustarsi immagini esclusive provenienti da una bodycam indossata dall’arbitro e integrata nel sistema centrale insieme alle immagini live, ai replay e agli highlights. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Mondiale per club gli arbitri avranno una bodycam per mostrare immagini esclusive

