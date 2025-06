Al Goleto omaggio a Camilleri nel centenario della nascita

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, l’Abbazia del Goleto si anima di emozioni e ricordi con un omaggio speciale promosso dalla Casa di Giuseppe Casciaro – Officina Culturale di Nusco. Sabato 14 giugno, alle ore 17.00, la sala convegni si trasformerà in un palcoscenico di incontri e riflessioni per celebrare il talento e l’eredità dello scrittore siciliano, un appuntamento imperdibile per gli amanti della sua arte e della cultura italiana.

Un sentito omaggio ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, è l’iniziativa promossa dalla Casa di Giuseppe Casciaro – Officina Culturale di Nusco. Sabato 14 giugno, alle ore 17.00, la sala convegni dell’Abbazia del Goleto ospiterà un incontro culturale per ricordare lo scrittore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Al Goleto omaggio a Camilleri nel centenario della nascita

Al Goleto omaggio a Camilleri nel centenario della nascita.

Al Goleto omaggio a Camilleri nel centenario della nascita Scrive corriereirpinia.it: E’ l’iniziativa promossa dalla Casa di Giuseppe Casciaro Officina Culturale di Nusco.