Nel cuore di Oslo, tra sogni, desideri e sentimenti, nasce una nuova trilogia che arricchisce il panorama cinematografico norvegese. Dopo la rinomata serie di Joachim Trier, ora un talento emergente come Dag Johan Haugerud ci guida attraverso un affascinante viaggio nelle relazioni umane, con tre opere che svelano le sfumature più intime della vita moderna. Ecco a voi "Sex, Dreams e Love", distribuiti in Italia da Wanted come eventi…

Finora conoscevamo la Trilogia di Oslo di Joachim Trier, che aveva come ultimo tassello il più noto La persona peggiore del mondo, ma dallo scorso anno un altro autore, Dag Johan Haugerud, prima scrittore e poi premiato regista di corti, ha iniziato a dare alla luce un nuovo quanto affascinante trittico sulle relazioni tutto ambientato nella capitale norvegese. Eccone i titoli: Sex, Dreams e Love, distribuiti in Italia da Wanted come eventi cinema. “Ho pensato che fosse interessante visitare prima una coppia che sta insieme da molti anni, poi tornare al primo amore e infine parlare di cosa può essere l’amore se è tanto premuroso e responsabile quanto romantico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al cinema una trilogia dei sentimenti dalla Norvegia: Sex, Dreams, Love

