Al capo ultrà Luca Lucci contestato il narcotraffico

Luca Lucci, ex capo ultrà del Milan, ora al centro di un’ampia operazione antimafia, si trova accusato di aver gestito un traffico internazionale di droga che avrebbe movimentato tonnellate di sostanze stupefacenti tra il 2020 e il 2021. La conclusione delle indagini della Dda apre uno scenario inquietante sulla sua presunta attività criminale, portando all’attenzione dell'opinione pubblica un’altra faccia delle infiltrazioni nel mondo dello sport e della criminalità organizzata.

I pm della Dda Rosario Ferracane e Leonardo Lesti hanno chiuso l’inchiesta, in vista della richiesta di processo, a carico, tra gli altri, di Luca Lucci, 43 anni, ex capo ultrà della curva Sud milanista, al vertice di una associazione dedita al traffico internazionale di droga che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hasisc, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Lucci, già destinatario di un provvedimento di arresto arrivato a fine settembre scorso nellamaxi inchiesta dell’ antimafia distrettuale milanese sulle curve di San Siro, a processo con rito abbreviato, con altri capi ultrà e sodali, a seguito di quel maxi blitz e pure per un tentato omicidio del 2019, era stato destinatario, lo scorso dicembre, di un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, insieme ad altri sette, per quel narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al capo ultrà Luca Lucci contestato il narcotraffico

Processo alla Curva Sud, chiesti 10 anni di carcere per il capo storico Luca Lucci - Il pm della Dda di Milano, Paolo Storari, ha richiesto 10 anni di carcere per Luca Lucci, storico leader della Curva Sud milanista.

