Al al Taormina Film Festival l' attrice Tantucci presenta Leopardi & Co con Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine Un film per vedere il poeta in modo leggero

Al Taormina Film Festival, l’attrice Denise Tantucci ha portato sul grande schermo il poetico sorriso di "Leopardi & Co.", una commedia romantica che rende accessibile e leggero il mondo del celebre poeta. Con la coinvolgente presenza di Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine, questa pellicola, girata tra le suggestive terre di Recanati, promette di catturare il cuore degli spettatori. Un film da non perdere per scoprire l’amore e la poesia in modo del tutto nuovo.

T aormina, 12 giu. (askanews) – Denise Tantucci è arrivata al Taormina Film Festival per presentare “Leopardi & Co.” di Federica Biondi in uscita nelle sale (distribuito da Eagle Pictures) dal 14 agosto, una commedia romantica in cui recitano anche la premio Oscar Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine. Interamente girato a Recanati, diretto da una regista marchigiana nei posti in cui Leopardi visse e descrisse nelle sue opere, il film parla dell’amore che sboccia tra Silvia, interpretata da Denise Tantucci, anche lei marchigiana, e David, Jeremy Irvine, divo americano che arriva in Italia per girare “Giacomo in Love”, un film su Giacomo Leopardi, anziché, come pensava lui, su Giacomo Casanova. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al al Taormina Film Festival, l'attrice Tantucci presenta "Leopardi & Co." con Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine. Un film per vedere il poeta in modo leggero

In questa notizia si parla di: film - taormina - tantucci - leopardi

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Conferenza Stampa di presentazione della 71 Edizione del TAORMINA FILM FESTIVAL Vai su Facebook

Taormina, Denise Tantucci: così racconto Leopardi in modo leggero; Symbola, Ghizzi (Gruppo Tea): la sfida è mettere a rete le imprese | .it; Forte ondata di maltempo in Sudafrica, ci sono almeno 49 morti | .it.

Taormina, Denise Tantucci: così racconto Leopardi in modo "leggero" Si legge su msn.com: Denise Tantucci è arrivata al Taormina Film Festival per presentare "Leopardi & Co.