Akinsamiro Inter il matrimonio continua | pronto un rinnovo fino al 2029 i piani per il futuro

Akinsamiro Inter, per il classe 2004 vicino un rinnovo fino al 2029. Il giocatore deve ancora terminare la sua stagione con la Sampdoria. Il matrimonio tra Ebenezer Akinsamiro e l' Inter è destinato a proseguire. Vista la retrocessione sul campo con la Sampdoria "cancellata" dal Tribunale Sportivo, il classe 2004 dovrà disputare i playout contro la Salernitana per mantenere la Serie B. Al netto del risultato di squadra, comunque, il rendimento del ragazzo è stato positivo (35 presenze, 1 gol e 1 assist giocando prevalentemente mediano) e i nerazzurri hanno ancora piani per lui. Come riportato da Corriere dello Sport, sarebbero in corso in queste ore contatti tra l'entourage del nigeriano e la dirigenza meneghina.