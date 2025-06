AirIndia | no superstitivittime a terra

Siamo al corrente delle notizie e stiamo lavorando per chiarire ogni dettaglio di questa tragedia. L'incidente del Boeing 787 di Air India, avvenuto subito dopo il decollo a Ahmedabad, ha lasciato un bilancio drammatico: nessun sopravvissuto tra i 242 persone a bordo e numerosi feriti a terra. La comunità e le autorità sono sconvolte, mentre si cercano risposte e si gestiscono le conseguenze di questa terribile perdita.

14.14 Nessun sopravvissuto nello schianto del Boeing 787 Air India precipitato subito dopo il decollo a Ahmedabad, nello Stato occidentale del Gujarat. Cosi all' agenzia Ap un commissario di polizia. A bordo 230 passeggeri,10 assistenti di volo e due piloti. Feriti a terra diversi studenti di un college medico, su cui l'aereo ├Ę caduto di piatto, dopo avere inviato un segnale di emergenza. "Siamo al corrente delle notizie e stiamo lavorando per raccogliere pi├╣ informazioni", si limita finora a dire Boeing; in Borsa il titolo segna -7,7%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Volo Air India caduto: nessun superstite, vittime anche a terra. Recuperati almeno 60 corpi carbonizzati. Boeing: ┬źIndaghiamo; Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato un minuto dopo il decollo. La polizia: ┬źNon sembrano esserci superstiti┬╗; Schianto del volo Air India Ahmedabad-Londra: ┬źNon ci sono superstiti┬╗.

