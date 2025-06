Air India c' è un superstite a bordo

Una tragica scoperta scuote il mondo dell’aviazione: un superstite è stato trovato vivo a bordo del volo Air India 171, precipitato poco dopo il decollo. Con 204 vittime già recuperate, resta il forte timore di un bilancio ancora più drammatico. La comunità internazionale si mobilita in aiuto, mentre le autorità lavorano senza sosta per chiarire le cause di questa tragica sciagura. La tragedia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della sicurezza in volo.

17.15 Secondo le autorità di Ahmedabad, una persona è stata trovata viva a bordo del volo Air India 171, precipitato su una zona residenziale poco dopo il decollo per Londra. Finora sono stati recuperati 204 corpi delle 242 persone che erano sul Boeing. "Non posso ancora dire nulla sul numero di morti. Il bilancio potrebbe aumentare, poiché il volo si è schiantato in una zona residenziale", ha detto un funzionario. Il Regno Unito invia un team investigativo per affiancare le autorità locali, scrivono media Gb. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

