Air India Boeing 747 from national carrier crashes after takeoff from Ahmedabad to London | all the 242 passengers dead – VIDEO

Tragedia aerea in India: un Boeing 747 di Air India, partito da Ahmedabad diretto a Londra, si schianta poco dopo il decollo, causando la morte di tutte le 242 persone a bordo. Le cause dell’incidente sono ancora ignote, tra ipotesi di guasto tecnico, errore umano o attentato terroristico. La comunità internazionale osserva con angoscia questa terribile perdita, mentre le indagini sono in corso per fare luce sulla verità .

Theories range from a technical failure to human error or a terrorist attack. At this time, no possibility is being ruled out A Boeing 787 operated by India’s national carrier, Air India, took off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, bound for London, but crashed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it