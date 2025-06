Air India 11A | il posto del miracolo chi è sopravvissuto al disastro aereo

Tra le macerie di un disastro aereo che ha sconvolto Ahmedabad, un uomo si erge come simbolo di speranza: Vishwash Kumar Ramesh, seduto al posto 11A, è uno dei due sopravvissuti tra i 242 passeggeri del Boeing 787 di Air India. Il suo coraggio e la sua storia ci ricordano quanto può essere fragile la vita e il potere della resilienza umana. Ma cosa rende speciale proprio quel sedile...

Tra i 242 passeggeri del Boeing 787 dell' Air India, che si è schiantato un minuto dopo il decollo in una zona residenziale della città di Ahmedabad, ci sarebbero due sopravvissuti, come riferito dai media locali che citano un investigatore. Uno di loro, seduto al posto 11A, si troverebbe in ospedale per ricevere le cure. Si tratterebbe di un uomo di 40 anni, Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, che viaggiava insieme al fratello Ajay, di 45. "Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore e poi l'aereo si è schiantato. E' successo tutto così in fretta", avrebbe raccontato al quotidiano Hindustan Times il superstite, che ha riportato "lesioni da impatto" al petto, agli occhi e ai piedi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Air India, 11A: il posto del miracolo, chi è sopravvissuto al disastro aereo

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta" Le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti

