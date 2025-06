Aidem INVALSI 2025 | come vanno letti e analizzati i dati affinché possano essere usati per migliorare la didattica? Corso Online Accreditato MIM

Scoprire come leggere e interpretare correttamente i dati INVALSI del 2025 è fondamentale per potenziare l’efficacia della didattica. Analizzare con attenzione i risultati permette ai docenti di individuare punti di forza e aree di miglioramento, trasformando le prove in strumenti concreti di crescita. Partecipa al nostro corso online accreditato MIM e diventa protagonista del cambiamento educativo, utilizzando i dati come leva strategica per un’istruzione sempre più efficace.

Corso online di formazione pratica per supportare i docenti del primo e secondo ciclo d’istruzione nell’analisi ragionata dei dati di restituzione delle Prove INVALSI (Formazione Accreditata MIM - 15 ore) L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: invalsi - dati - essere - corso

4 giugno 2025 AREA PEDAGOGICA FISM NAZIONALE: NUOVO CICLO DI SEMINARI SUL TEMA DELL'AUTOVALUTAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA Vi presentiamo i tre appuntamenti online che si articoleranno nel corso del mese di giugno: merco Vai su Facebook

(Aidem) INVALSI 2025: come vanno letti e analizzati i dati affinché possano essere usati per migliorare la didattica? (Corso Online Accreditato MIM); Cogliere sfide e opportunità attraverso i dati INVALSI; Prove Invalsi matematica, ecco come utilizzare i quesiti nella didattica? Perché risultati tanto negativi?.

I dati Invalsi per un uso informativo, formativo e per il miglioramento: corso online per docenti. Iscrizioni dal 20 marzo orizzontescuola.it scrive: L’Invalsi organizza un corso di formazione online dal titolo “I dati Invalsi per un uso informativo ...