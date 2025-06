Agroalimentare | E’ un’importante leva di sviluppo

Una mattinata importante, e con al centro dell’attenzione gli studenti e la sostenibilità. Questa è stata la conclusione del master in Agrifood e sostenibilità che si è svolta ieri mattina presso la sede di Siena di Confindustria Toscana Sud. Il talk interattivo sui progetti degli studenti è stato introdotto dal rettore dell’Università Roberto Di Pietra. "Fondamentale per noi proporre cose che creano occupazione. Gli studenti che frequentano degli insegnamenti dedicati alla sostenibilità mettono nel bagaglio skill importanti – ha affermato – un tipo di focalizzazione trasversale richiesta in diversi settori". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agroalimentare: "E’ un’importante leva di sviluppo"

