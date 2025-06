Agricoltura e giovani imprenditori la Regione Veneto raddoppia le risorse per le nuove aziende

L'agricoltura veneta si apre a un nuovo capitolo di crescita e innovazione grazie al raddoppio delle risorse destinate ai giovani imprenditori. Un investimento che mira a sostenere le idee più promettenti e a rafforzare il tessuto rurale della regione. Con questa scelta, la Regione Veneto dimostra di credere nelle potenzialità dei giovani e nel futuro sostenibile dell’agricoltura, garantendo opportunità concrete per chi desidera fare la differenza nel settore.

Venezia, 12 giugno 2025 – Un’importante opportunitĂ per tutto il territorio. L’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner annuncia di aver piĂą che raddoppiato le risorse di alcune misure del CSR 2023-2027 con l’intento di finanziare tutte le domande che superano l’istruttoria di ammissibilitĂ . “Diciamo da tempo che il futuro dell’ agricoltura – ha spiegato l’assessore Caner – è nelle mani dei giovani, che sempre piĂą stanno tornando alla terra con idee innovative e grandi progetti. Ora possiamo dire che la Regione li supporta, tutti quanti. Credo che il messaggio piĂą bello per i giovani imprenditori agricoli in fase di insediamento, sia ritrovarsi accanto l’Istituzione regionale, che prende per mano le loro richieste e le sostiene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura e giovani imprenditori, la Regione Veneto raddoppia le risorse per le nuove aziende

