Agorà spunta una proposta | la società Ice Friends si fa avanti per il palazzo del ghiaccio

Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo panorama sportivo con la proposta di Ice Friends Srl di riqualificare e gestire il storico palazzetto del ghiaccio, l’Agorà. Un progetto ambizioso che potrebbe restituire vita e splendore a questo simbolo cittadino, da sempre cuore pulsante dell’hockey milanese. La fase di valutazione è in corso: il futuro dell’Agorà si sta delineando, promettendo entusiasmo e rinascita.

Milano – Un progetto per ridare vita all' Agorà, storico palazzetto del ghiaccio di Milano palcoscenico di tanti successi dell’hockey cittadino. A l Comune è pervenuta infatti in via ufficiale una proposta di riqualificazione e gestione dell’impianto di via dei Ciclamini, nel Municipio 6, da parte di un privato, la società 'Ice Friends Srl'. La proposta, protocollata il 9 giugno, è attualmente oggetto di istruttoria tecnica per la valutazione sia degli aspetti architettonici che delle modalità di gestione. Qualora dovesse essere valutata di interesse, sarà avviata la procedura ad evidenza pubblica, con l'intento di pervenire il più rapidamente possibile al rilancio di una struttura storica per lo sport milanese, mantenendovi la destinazione sportiva dedicata al ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it