Aggressioni sulle ambulanze e sui bus arriva il panic button per garantire più sicurezza | Stop alla violenza

La prevenzione delle aggressioni alle ambulanze e ai bus diventa una priorità con l'introduzione del panic button, uno strumento fondamentale per tutelare chi lavora nel servizio emergenza-urgenza. Un passo deciso verso la sicurezza di operatori sanitari e personale di trasporto pubblico, garantendo interventi più rapidi e protezione efficace. La firma del protocollo d'intesa rappresenta un impegno concreto per fermare la violenza e creare un ambiente di lavoro più sicuro, contribuendo a restituire serenità a chi salva vite ogni giorno.

Più sicurezza per il personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e sui mezzi di trasporto del servizio emergenza-urgenza 118. Questo l'obiettivo principale del protocollo d'intesa siglato oggi dal presidente della Regione, Renato Schifani, dal prefetto di Palermo, Massimo Mariani e.

