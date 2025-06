Aggredisce un conoscente | 57enne arrestato dalla Polizia di Stato

Un grave episodio di violenza scuote Taranto: un uomo di 57 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni personali aggravate. L'intervento tempestivo dei Falchi della Squadra Mobile ha evitato il peggio, ma la vicenda solleva ancora una volta il drammatico tema della sicurezza urbana. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e come le forze dell’ordine stanno lavorando per proteggere la comunità.

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 57 anni ritenuto presunto responsabile del reato lesioni personali aggravate. Il personale dei Falchi Squadra Mobile è stato allertato dai sanitari del Pronto Soccorso del SS. Annunziata per l'arrivo in "Codice Rosso" di un uomo con un forte trauma cranico, escoriazioni al volto ed altre lesioni al corpo provocate presumibilmente da un'aggressione. I poliziotti non ricevendo indicazioni sull'aggressore, in quanto la vittima era ancora in forte stato confusionale, hanno avviato immediate indagini che hanno permesso di raccogliere importanti indizi di colpevolezza nei confronti di un pregiudicato tarantino di 57 anni.

