Aggiornamento Monster Hunter Wilds | nuova finestra di rilascio armi e cambiamenti nel gameplay

Il mondo di Monster Hunter Wilds si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento gratuito, conosciuto come Title Update 2. Questo aggiornamento promette di introdurre contenuti significativi, tra cui il ritorno di un mostro molto amato, nuove meccaniche di gioco e sistemi innovativi pensati per ampliare l’esperienza dei giocatori nelle Terre Proibite. Con una comunicazione ufficiale che indica una finestra di lancio prevista per la fine di giugno 2025, si delineano importanti novità che arricchiranno ulteriormente il titolo. quando sarà disponibile il title update 2. rilascio previsto per la fine di giugno 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it