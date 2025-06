Aggiornamento graduatorie concorsi corsi e non solo | facciamo chiarezza QUESTION TIME con Cannas LIVE Venerdì 13 giugno alle 14 | 30

Se sei interessato a conoscere tutte le novità sulle graduatorie, concorsi e corsi, non perdere il nostro Question Time con Cannas, in diretta venerdì 13 giugno alle 14:30. Un’occasione imperdibile per fare chiarezza e rimanere aggiornati sulle scadenze e le opportunità del settore scolastico. Preparati a scoprire tutto quello che devi sapere e a chiarire ogni dubbio!

Dal 16 giugno fino al 3 luglio si potrà sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il 30 giugno per chi vuole inserirsi negli elenchi aggiuntivi prima fascia GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso dirigenti scolastici 2023. dettagli su tempistiche, criteri di selezione e possibilità di ricorso. Vai su Facebook

Aggiornamento graduatorie, concorsi, corsi e non solo: facciamo chiarezza. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Venerdì 13 giugno alle 14:30; Concorsi PNRR2, si parte con la pubblicazione delle gradutorie di merito: AVVISI USR in aggiornamento; Concorso PERSONALE ATA 2025: Aggiornamento Graduatorie e domanda entro Giugno, ecco tutti i dettagli.

