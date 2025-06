Agenti di commercio Fiarc Calanca al vertice | Difenderò tutta la categoria

Agente di commercio nel cuore del territorio, Mario Calanca guida la Federazione Fiarc di Brescia con passione e determinazione. Durante l’Assemblea Provinciale, ha consolidato il suo ruolo di leadership, puntando a difendere e rafforzare tutta la categoria degli agenti di commercio. Il rinnovo degli organi e le elezioni Enasarco rappresentano un passo fondamentale per il futuro, confermando il suo impegno a proteggere gli interessi dei professionisti del settore.

Il rinnovo degli organi provinciali della Federazione di categoria degli agenti di commercio e le elezioni Enasarco sono stati i temi centrali dell’Assemblea Provinciale Fiarc (Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio) durante la quale sono stati rinnovati gli organi direttivi della federazione: con voto unanime, è stato riconfermato Mario Calanca come presidente provinciale per altri quattro anni. Agente di commercio nel settore del packaging, Calanca ha studiato Economia e Commercio presso la Facoltà di Modena. È iscritto a Confesercenti dal 1999, ma è stato attivo nell’associazione anche in precedenza, grazie all’impresa di famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it