Afragola ucciso un uomo in un negozio davanti al padre | secondo agguato mortale in 24 ore

Una tragedia scuote Afragola: un uomo è stato ucciso sotto gli occhi del padre in un negozio, segnando il secondo agguato mortale in sole 24 ore. La vittima, Pasquale Buono, aveva 45 anni e la scena si è svolta in Corso Italia, tra sguardi sconvolti e un'ombra di mistero che avvolge l'intera vicenda. Rimanete aggiornati su questa drammatica escalation di violenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto si è consumato sotto gli occhi del padre della vittima. Pasquale Buono, 45 anni, è stato assassinato nella serata di ieri, 11 giugno, all’interno di un negozio di biancheria intima in Corso Italia, nella zona delle Palazzine Gescal ad Afragola, in provincia di Napoli. Inizialmente si pensava che l’omicidio fosse avvenuto in strada, ma la ricostruzione dei fatti ha confermato che il delitto si è verificato all’interno dell’attività commerciale gestita dalla vittima insieme al padre. Due killer in moto: esecuzione in pieno stile camorristico. Intorno alle 19,00, due uomini armati e a bordo di una motocicletta hanno fatto irruzione nel negozio e hanno aperto il fuoco contro Pasquale Buono. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Afragola, ucciso un uomo in un negozio davanti al padre: secondo agguato mortale in 24 ore

In questa notizia si parla di: padre - afragola - ucciso - uomo

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il padre rivela la telefonata con Alessio Tucci dopo il femminicidio - Scopri i dettagli sulla tragica vicenda di Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola, e la drammatica testimonianza del padre, che rivela una telefonata con Alessio Tucci dopo il femminicidio.

Aveva solo 37 anni, Pasquale. È stato ucciso nel suo negozio. Ad Afragola. In pieno giorno. Il fiume di sangue che da anni bagna la nostra terra, continua a scorrere senza sosta. Signore, abbi pietà di noi. Padre Maurizio Patriciello Vai su Facebook

Omicidio di Pasquale Buono ad Afragola vicino Napoli, il 45enne ucciso nel suo negozio davanti al padre; Afragola, ucciso un uomo in un negozio davanti al padre: secondo agguato mortale in 24 ore; Omicidio ad Afragola, uomo freddato in un negozio.

Afragola, agguato in un negozio di biancheria: uomo ucciso a colpi di pistola Lo riporta msn.com: Sarebbe stato ucciso in un negozio Pasquale Buono, 45 anni, rimasto vittima di un agguato ad Afragola, nel Napoletano.