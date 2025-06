Afragola omicidio in pieno centro | uomo freddato in un negozio sotto gli occhi del padre

Una tragedia scuote il cuore di Afragola: un uomo viene freddato in pieno centro, sotto gli occhi increduli del padre. I killer, entrati nel negozio di famiglia, hanno lasciato dietro di sé solo silenzio e domande senza risposta. Si sospetta un collegamento con l'omicidio di un 53enne a Cardito, alimentando un clima di tensione e mistero. La comunità aspetta risposte, mentre le indagini si intensificano per fare luce su questa drammatica escalation di violenza.

I killer sono entrati nel negozio di proprietà della vittima e del padre, ad Afragola, e non hanno lasciato scampo all’uomo. Si indaga su un possibile collegamento con l’omicidio di un 53enne a Cardito pochi giorni fa. Sarebbe stato ucciso in un negozio P.B., 45 anni, rimasto vittima di un agguato ad Afragola, nel Napoletano, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Afragola, omicidio in pieno centro: uomo freddato in un negozio sotto gli occhi del padre

In questa notizia si parla di: negozio - afragola - omicidio - uomo

Incendio all'Ikea di Afragola: in corso l'evacuazione del negozio - Un incendio è scoppiato nel bar dell'Ikea di Afragola, causando il tempestivo avvio delle operazioni di evacuazione.

Omicidio ad Afragola, l'uomo è stato freddato in un negozio. Davanti al padre. Probabilmente due i killer #ANSA Vai su X

Omicidio nella serata di mercoledì 11 giugno ad Afragola, in provincia di Napoli. Un uomo è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco all'interno di un... Vai su Facebook

Omicidio ad Afragola, uomo freddato in un negozio; Omicidio ad Afragola, Salvatore Buono colpito da sicari in un negozio del centro davanti a suo padre; Afragola, omicidio in pieno centro: uomo freddato in un negozio sotto gli occhi del padre.

Afragola, agguato in un negozio di biancheria: uomo ucciso a colpi di pistola Scrive msn.com: Sarebbe stato ucciso in un negozio Pasquale Buono, 45 anni, rimasto vittima di un agguato ad Afragola, nel Napoletano.