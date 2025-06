Affidato l’incarico di progettazione per la passerella ciclopedonale sul fiume Arno

Arezzo si prepara a un nuovo capitolo di mobilità sostenibile con l’affidamento della progettazione della passerella ciclopedonale sul fiume Arno. Il prestigioso incarico, assegnato al raggruppamento guidato dall’Ingegner Salvatore Giacomo Morano, rappresenta un passo importante verso una città più accessibile e verde. Questa mattina, la presentazione ufficiale ha segnato l’inizio di un progetto innovativo che trasformerà il paesaggio urbano e promuoverà la mobilità dolce.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Il lavoro è stato assegnato al raggruppamento temporaneo con capogruppo mandatario l’Ingegner Salvatore Giacomo Morano È stato presentato questa mattina il raggruppamento temporaneo di professionisti che si è aggiudicato la gara europea per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul fiume Arno, in corrispondenza del ponte Ipazia d’Alessandria. L’opera è prevista dalla convenzione relativa alla terza corsia dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Incisa e Valdarno, ed è finanziata da Autostrade per l’Italia con un importo di 6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it