AEW | Toni Storm resiste a Julia Hart ma Mercedes Moné lancia un chiaro messaggio

In un episodio di AEW Dynamite ricco di emozioni, Toni Storm ha resistito con tenacia all’assalto di Julia Hart, ma a rubare la scena è Mercedes Moné, pronta a lanciare un messaggio chiaro e deciso. Con la sua presenza carismatica e un’attenzione puntata sui futuri scontri, la “CEO” si conferma protagonista. La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà questa alleanza di fuoco? Restate sintonizzati!

Nell'ultimo episodio di AEW Dynamite, il pubblico ha assistito a un'intensa battaglia non titolata tra la AEW Women's World Champion "Timeless" Toni Storm e la pericolosa Julia Hart, con la TBS Champion "The CEO" Mercedes Moné al tavolo di commento. It's dinner and a show tonight for The CEO, @MercedesVarnado, as she prepares her front row seat for @TheJuliaHart vs AEW Women's World Champion, "Timeless" Toni Storm! Watch #AEWSummerBlockbuster LIVE on TBS & MAX pic.twitter.com5rZC5nMhAc — All Elite Wrestling (@AEW) June 12, 2025 Prima ancora che il match potesse iniziare, Toni Storm è stata selvaggiamente attaccata da Julia Hart, con l'aiuto di Skye Blue.

