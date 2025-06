AEW | Scontro verbale tra MJF e Mistico riferimenti al passato in WWE

L'episodio dell’11 giugno di AEW Dynamite ha acceso la scena wrestling con un duello epico tra MJF e Mistico, portando alla ribalta un confronto tra passato e presente. Ricordi delle leggendarie imprese di Mistico nella WWE si intrecciano con l’attuale sfida in AEW, creando un’atmosfera carica di tensione e aspettative. La lotta promette di essere memorabile, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso…

L’episodio dell’11 giugno di AEW Dynamite è stato ricco di eventi, tra cui la preparazione per lo show della prossima settimana, che si terrà in Messico e promette una card davvero importante. MJF sarà impegnato contro una leggenda della lucha libre, anche se alcuni fan della WWE potrebbero conoscere Mistico con un altro nome. Questa settimana, Mistico ha vinto in modo pulito il suo match di ritorno in AEW. Subito dopo, c’è stato un confronto con MJF. Sul ring è intervenuta anche la Hurt Syndicate e MJF non ha perso l’occasione per dire la sua. Mistico ha annunciato che affronterà MJF la prossima settimana a Dynamite, che si svolgerà nella storica Arena Mexico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net