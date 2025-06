Aeronautica Militare entra in servizio il nuovo addestratore T-345A

L’Aeronautica Militare rinnova il suo impegno formativo con l’ingresso ufficiale del nuovo addestratore T-345A. Durante una cerimonia ricca di emozione all’aeroporto militare di Galatina, si è perfezionato il passaggio di consegne dal T-339A al modernissimo velivolo, simbolo di innovazione e preparazione avanzata. Un passo fondamentale per rafforzare la formazione dei futuri piloti italiani e mantenere alta la nostra eccellenza aeronautica.

Roma, 12 giu. (askanews) – All’aeroporto militare di Galatina (Lecce), sede del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli, ha avuto luogo la cerimonia di “passaggio di consegne” tra il T-339A e il T-345A, il nuovo velivolo da addestramento basico e basico-avanzato dell’Aeronautica Militare. L’evento è stato l’occasione per riunire, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e del Comandante delle Scuole3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, i piloti, gli ufficiali tecnici e i manutentori militari e civili – sia tra il personale in servizio sia tra quelli che hanno lasciato la Forza Armata – che hanno volato ed operato sul 339 “alpha” in questo quasi mezzo secolo di attività sulla base leccese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

