Aeronautica militare | alla Scuola di volo di Galatina entra in servizio il nuovo addestratore

Un evento di grande rilevanza per l'addestramento dei futuri piloti: alla scuola di volo di Galatina, il T-339A cede il passo al moderno T-345A. Questo passaggio segna un nuovo capitolo per l'Aeronautica militare, garantendo tecnologie all’avanguardia e formazione sempre più efficace. Un simbolico ma fondamentale momento di progresso che rafforza la presenza e l’eccellenza della nostra forza aerea. L’evento ha rappresentato non solo un cambio di velivoli, ma anche un passo avanti verso il futuro.

GALATINA – Un simbolico passaggio di consegne, questa mattina, nell'aeroporto di Galatina, sede del 61esimo Stormo e del decimo Reparto manutenzione velivoli. Il T-339A lascia il posto al T-345A, il nuovo velivolo addestratore dell'Aeronautica militare. L'evento, alla presenza delle istituzioni e.

Oggi a Galatina sede del 61° Stormo dell’#AeronauticaMilitare si è svolto il phase-out dell’iconico #T339A e il phase-in del nuovo addestratore basico #T345A di Leonardo Aircraft. Aviation Report / G. Vannicelli @ItalianAirForce @Leonardo_IT @LDO_Aero Vai su X

Giovedì 12 giugno, presso l’aeroporto militare di Galatina, la cerimonia di “passaggio di consegne” tra il T-339A e il T-345A, il nuovo velivolo addestratore dell’Aeronautica Militare Vai su Facebook

