Aereo precipitato non ci sono superstiti | le ipotesi sullo schianto

Una tragedia aerea sconvolge il mondo intero: un Boeing 787 della compagnia Air India è precipitato questa mattina poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Ahmedabad. A bordo viaggiavano 242 persone, tra cui 169 cittadini indiani, 53 britannici, sette portoghesi e un canadese. Nessuno è sopravvissuto. Mentre le autorità locali e internazionali avviano le indagini, gli esperti di aviazione sono già alle prese con un dettaglio che potrebbe cambiare tutto.

I dati raccolti dai principali siti che monitorano i voli globali indicano che il Boeing ha staccato le ruote da terra solo dopo circa 1.

L'aereo dell'Air India diretto a Londra e precipitato oggi ha interrotto i contatti con la torre di controllo pochi secondi dopo il decollo. Secondo i dati di Flight Radar riportati dai media indiani e dalla Bbc, in quel momento il velivolo era a un'altezza di appena 625 Vai su Facebook

Schianto del volo Air India Ahmedabad-Londra: «Non ci sono superstiti»; Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato un minuto dopo il decollo. La polizia: «Non sembrano esserci superstiti»; Tragedia in India: Boeing 787 Air India precipita dopo il decollo da Ahmedabad, tutti morti.

L’aereo precipitato in India era un Boeing 787 Dreamliner, già al centro di un’inchiesta per l’uso di pezzi “scadenti” Come scrive ilfattoquotidiano.it: C’è un’ inchiesta della magistratura italiana che risuona nell’ incidente aereo che ha coinvolto un volo dell’ Air India diretto a Londra.