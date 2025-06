Aereo precipitato le notizie dopo il drammatico l’incidente | Chi c’era a bordo

L’incidente aereo che ha scosso l’India e il mondo lascia tutte le speranze appese a un filo. Dopo il tragico schianto del Boeing 787 Dreamliner partito da Ahmedabad verso Londra Gatwick, la lista dei passeggeri rivela chi erano le vite coinvolte in questo dramma. Un passo importante per assistere le famiglie e promuovere la trasparenza, ma il dolore rimane. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragedia che ha colpito tutti noi.

India Today ha pubblicato nelle scorse ore la lista completa dei passeggeri a bordo del Boeing 787 Dreamliner precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad. La tragedia, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica indiana e internazionale, ha visto coinvolti 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio in un volo diretto a Londra Gatwick. L’elenco, reso pubblico per facilitare il riconoscimento e il contatto con le famiglie, arriva mentre le autorità continuano a scavare tra le macerie e a cercare spiegazioni per l’accaduto. Il volo di linea operato da Air India era decollato regolarmente dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel, ma pochi minuti dopo, secondo quanto riferito dal Times of India, il velivolo ha perso rapidamente quota, finendo per schiantarsi al suolo nei pressi della cittadina di Meghani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it