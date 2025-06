Aereo precipitato in India | il video del possibile superstite

Un aereo dell'Air India è precipitato poco dopo il decollo da Delhi, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico. Tuttavia, tra i 242 passeggeri si segnala un possibile superstite, ripreso in un video che lo mostra camminare miracolosamente in vita. La scoperta di questa speranza apre nuovi interrogativi e consente di mantenere viva la speranza per le famiglie e le autorità coinvolte.

Ci sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra e precipitato dopo il decollo. I media locali, citano un investigatore secondo cui un passeggero, seduto al posto 11A, risulta essere stato soccorso miracolosamente ancora in vita e portato in ospedale. Sui social sono stati diffusi un video di lui che cammina, la foto del biglietto del tragico volo e il volto ferito del possibile superstite. La polizia non ha dato alcuna conferma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aereo precipitato in India: il video del possibile superstite

Ci sarebbe un superstite nell'aereo di linea Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India partito dall'aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick che è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città di Meg

Il volo Air India Ahmedabad-Londra si schianta poco dopo il decollo. Nessun superstite fra le 242 persone, 230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio, a bordo. Morti anche a terra. Le immagini del modello di Boeing 787 precipitato #ANSA https://ansa.it/sito/

