Aereo per Londra si schianta in India un sopravvissuto Oltre 200 morti

Tragedia in volo: un aereo proveniente da Ahmedabad con destinazione Londra si schianta poco dopo il decollo, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di oltre 200 vittime e un solo sopravvissuto. Il mondo è sconvolto dall’accaduto, che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e le cause di questa terribile tragedia. Tanti i punti da chiarire e le emozioni da elaborare in questa notte di lutto globale.

ROMA (ITALPRESS) – Dolore e sgomento in tutto il mondo per l’incidente aereo che si è verificato questa mattina nei pressi di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat, da cui era da poco decollato con destinazione Londra Gatwick il volo che dopo un paio di metri ha perso quota e si è schiantato contro uno studentato. Il bilancio non è definitivo ed è destinato ad aggravarsi notevolmente: i corpi già recuperati sono già 204. Tanti i punti da chiarire sulla dinamica dell’incidente, verificatosi alle 13:38 ora locale, a partire dalla posizione del velivolo al momento del decollo. A bordo del Boeing 787-8 appartenente alla compagnia Air India, vi erano 242 persone, 230 passeggeri e dodici membri dell’equipaggio: di questi, si legge in una nota di Air India, “169 sono cittadini indiani, 53 britannici, uno canadese e sette portoghesi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

