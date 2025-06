Aereo passeggeri precipita in India con 242 persone a bordo

Tragedia in India: un volo Air India diretto in Inghilterra si schianta subito dopo il decollo da Ahmedabad, provocando la perdita di 242 vite. Una tragedia che scuote il mondo dell’aviazione e lascia sgomenti le famiglie coinvolte. Mentre le indagini sono in corso, ricostruiamo gli eventi di questa drammatica notte e l’impatto di una tragedia così devastante.

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo.

