Aereo passeggeri precipita dopo il decollo in India a bordo oltre 240 persone

Tragedia aerea in India: un volo Air India con oltre 240 persone a bordo si schianta poco dopo il decollo da Ahmedabad, in direzione di Londra. Il Boeing Dreamliner 787-8 è precipitato nel quartiere di Meghani Nagar appena cinque minuti dopo il decollo, lasciando dietro di sé un velo di tristezza e tante domande senza risposta. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause di questa drammatica tragedia.

Un aereo passeggeri con oltre 240 persone a bordo partito da Ahmedabad, nel nord-ovest dell' India, e diretto a Londra Gatwick, si è schiantato questa mattina poco dopo il decollo nei pressi dell'aeroporto della città indiana. Il volo Air India 171, un Boeing Dreamliner 787-8, è precipitato nella zona residenziale di Meghani Nagar cinque minuti dopo il decollo, alle 13,38 ora locale.

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

#NEWS - #India, aereo si schianta dopo il decollo su un alloggio per studenti di medicina. A bordo 242 persone (230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio). Non ci sono sopravvissuti. Il velivolo, un Boeing 787 Dreamliner, a doppio corridoio e utilizzato

Aereo passeggeri precipita in India con 242 persone a bordo. Tv indiana: "Era diretto in Gran Bretagna, è caduto dopo il decollo da Ahmedabad"

Aereo dell'Air India diretto a Londra si schianta subito dopo il decollo da Ahmedabad: 244 a bordo; India, si schianta aereo con a bordo 242 persone. Polizia: Nessun superstite; Schianto del volo Air India Ahmedabad-Londra: «Non ci sono superstiti».

Aereo caduto in India, colpito un dormitorio per studenti. Si temono altre vittime: «Edificio gremito durante la pausa pranzo» Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Gatwick, Londra, è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad.