Aereo passeggeri precipita dopo il decollo in India a bordo oltre 240 persone | ci sono due sopravvissuti

Tragedia aerea in India: un Boeing Dreamliner di Air India si schianta poco dopo il decollo da Ahmedabad, con oltre 240 persone a bordo. L’incidente, avvenuto tra le abitazioni di Meghani Nagar, ha lasciato il paese sgomento e in attesa di risposte. Due sopravvissuti sono stati estratti dalle macerie, ma il bilancio delle vittime è ancora in fase di definizione. La comunità internazionale monitora con preoccupazione questa drammatica tragedia.

Un aereo passeggeri con oltre 240 persone a bordo partito da Ahmedabad, nel nord-ovest dell' India, e diretto a Londra Gatwick, si è schiantato questa mattina poco dopo il decollo nei pressi dell'aeroporto della città indiana. Il volo Air India 171, un Boeing Dreamliner 787-8, è precipitato nella zona residenziale di Meghani Nagar cinque minuti dopo il decollo, alle 13,38 ora locale.

In questa notizia si parla di: decollo - india - aereo - passeggeri

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Aereo di Air India per Londra si schianta subito dopo il decollo: 242 a bordo, due sopravvissuti; India, cade aereo con a bordo 242 persone. Media: almeno un superstite; Schianto del volo Air India Ahmedabad - Londra. Oltre 240 vittime, ma potrebbe esserci un superstite.

Incidente aereo in India, cosa è successo: la manovra sospetta, i flap chiusi e la pista corta. Le indagini sulle cause Si legge su msn.com: Il tragico incidente aereo avvenuto il 12 giugno ad Ahmedabad, in India non ha lasciato superstiti e ci si interroga ora sulle cause che hanno portato al disastro del volo Air India AI171 diretto ...