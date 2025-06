Aereo di Air India caduto su un ostello dopo il decollo un sopravvissuto tra i 242 passeggeri | dove era seduto – I video

Un grave incidente scuote il mondo dell'aviazione: un aereo di Air India, decollato dall'aeroporto di Ahmedabad diretto a Londra Gatwick, precipita appena un minuto dopo il decollo. Tra i 242 passeggeri a bordo, emerge una sorprendente notizia: si sarebbe salvato un solo sopravvissuto, seduto al posto 11A. La tragedia porta alla luce interrogativi e speranze, mentre le indagini sono in corso per capire cosa sia realmente successo in quei terribili secondi.

Il decollo e un minuto dopo l’incidente. C’erano 242 passeggeri a bordo del volo Air India, diretto a Londra Gatwick e precipitato subito dopo la partenza dall’aeroporto Sardar Vallabhai della città indiana di Ahmedabad. A differenza di quanto emerso finora, ci sarebbe almeno un sopravvissuto tra i passeggeri. I media locali citano fonti di polizia, secondo cui a salvarsi dal terribile incidente sarebbe stato una persona seduta al posto 11A. Il passeggero è stato soccorso ancora vivo e portato in ospedale. Non è ancora stato chiarito quanto siano gravi le sue condizioni. Che cosa è successo dopo il decollo. 🔗 Leggi su Open.online

