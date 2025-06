Aereo dell’Air India precipita con 243 persone a bordo | era diretto a Londra Lo schianto sulle case dopo il decollo – Il video

Tragedia aerea in India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 243 persone e precipitando in un quartiere residenziale di Ahmedabad. Il drammatico incidente si è verificato appena un minuto dopo il decollo dal aeroporto Sardar Vallabhai, lasciando il paese sconvolto e in attesa di aggiornamenti ufficiali. Scopriamo insieme i dettagli di questa terribile tragedia.

Il decollo e poco dopo un minuto l’incidente. Un aereo di linea della compagnia Air India, diretto a Londra Gatwick, è precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhai della città indiana di Ahmedabad, schiantandosi in un quartiere residenziale. A bordo del Boeing 787-8 Dreamliner si trovavano 243 persone a bordo. A riportarlo è la tv indiana. Tre veicoli dei Vigili del fuoco sarebbero già intervenuti sul luogo dell’incidente. June 12, 2025 In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bordo - aereo - india - persone

Aereo atterra in strada a Padova, a bordo yemenita e due pakistani: scattano indagini - Un aereo da turismo è atterrato in una strada poco fuori Padova a causa di un'emergenza. A bordo, oltre al pilota, c'erano tre studenti universitari, un yemenita e due pakistani, tutti illesi.

Un volo di linea partito da Delhi e diretto a Srinagar, in India, è stato colpito da una forte turbolenza causata da una tempesta di grandine. Le immagini sono state girate da uno dei passeggeri a bordo: l'aereo è riuscito ad atterrare senza particolari problemi. Vai su Facebook

Tempesta di grandine sull'aereo in fase di atterraggio, paura a bordo Vai su X

India, si schianta al decollo un aereo con 242 persone a bordo; Un aereo dell'Air India precipita poco dopo il decollo: a bordo ci sono 242 persone; India, precipita aereo con 242 passeggeri diretto a Londra.

Air India, aereo diretto a Londra precipita subito dopo il decollo: a bordo 242 persone Riporta msn.com: Incidente aereo all'aeroporto di Ahmedabad: un volo dell'Air India con a bordo 242 persone si è schiantato durante il decollo.