Tragedia in India: un aereo Air India AI 171 si schianta appena decollato da Ahmedabad, provocando oltre 200 vittime. In queste 10 immagini, ripercorriamo i momenti più drammatici di questa catastrofe che ha sconvolto il mondo dell’aviazione e lasciato il Paese sgomento. Un incidente senza precedenti per il Boeing 787 Dreamliner, che porta con sé domande e riflessioni sul futuro della sicurezza nei cieli.

Le drammatiche immagini del disastro del volo Air India AI 171, un Boeing 787, che si è schiantato su una zona residenziale chiamata Meghani Nagar 5 minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad. Il volo, con oltre 200 persone a bordo, era diretto all’aeroporto di Londra Gatwick. Il 787 Dreamliner è un aereo a fusoliera larga e bimotore. Secondo il database dell’Aviation Safety Network, questo è il primo incidente mai avvenuto a un Boeing 787. La home page del sito di Air India, da questa mattina è listata a lutto. Il dolore del premier britannico. “Le immagini che stanno arrivando dell’aereo diretto a Londra con a bordo molti cittadini britannici che si è schiantato nella cittĂ indiana di Ahmedabad sono devastanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo caduto oggi in India, oltre 200 morti: la tragedia in 10 foto

