Aereo caduto in India su Flightradar la traccia prima dello schianto e il segnale che si interrompe

Un drammatico incidente aereo scuote l’India: con oltre 240 persone a bordo, il volo decollato da Ahmedabad ha improvvisamente perso il segnale, lasciando un alone di mistero sulla sua tragica fine. Le immagini di Flightradar mostrano la traiettoria prima dello schianto, suscitando interrogativi e paura. Cosa è successo in quegli ultimi istanti? La ricerca delle cause è appena iniziata, ma il sospetto di un incidente improvviso resta palpabile.

Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat. Nelle immagini di Flightradar la traiettoria del volo prima dello schianto e il segnale che si interrompe. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo caduto in India, su Flightradar la traccia prima dello schianto e il segnale che si interrompe

Incidente dell'Air India ad Ahmedabad: il sito Flightradar mostra la rotta prima dello schianto Segnala rainews.it: L'aereo dell'Air India diretto a Londra e precipitato oggi ha interrotto i contatti con la torre di controllo pochi secondi dopo il decollo.