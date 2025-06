Aereo caduto in India la traiettoria del volo e poi il segnale che si interrompe | VIDEO

Tragedia in India: un aereo Air India, appena decollato da Ahmedabad verso Londra, si schianta e prende fuoco a pochi minuti dal decollo. La traiettoria del volo e il successivo interruzione del segnale segnalano un incidente gravissimo, con tutte le 242 persone a bordo che purtroppo non sono sopravvissute. Questa drammatica vicenda mette in evidenza la complessità delle emergenze aeree e l'importanza di indagare sulle cause.

Un¬†aereo¬†di¬†Air India¬†si √®¬†schiantato¬†e ha preso fuoco a poca distanza dall'aeroporto di Ahmedabad, citt√† dell'India occidentale, un minuto dopo il decollo. Il velivolo, un Boeing 787 Dreamliner era diretto a Londra Gatwick. Secondo le prime informazioni¬†a bordo c'erano 242 persone: 230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio.¬†Non risulta "nessun superstite" fra le persone che erano salite sul velivolo. Lo ha detto il capo della polizia locale citato dai media indiani e internazionali, sulla base degli accertamenti preliminari condotti finora. L'ennesima tragedia nei cieli, questa, di cui tiene tracci anche Flightradar, il sito che tiene traccia del traffico aereo. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Aereo caduto in India, la traiettoria del volo e poi il segnale che si interrompe | VIDEO

In questa notizia si parla di: india - aereo - caduto - traiettoria

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Aereo caduto in India, la traiettoria del volo e poi il segnale che si interrompe. Il video; Aereo in volo da Baku a Grozny precipita in Kazakistan - il video; Aereo caduto in India, su Flightradar la traccia prima dello schianto e il segnale che si interrompe all'improvviso.

Aereo caduto in India, su Flightradar la traccia prima dello schianto e il segnale che si interrompe Riporta msn.com: Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall‚Äôaeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat.