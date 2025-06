Aereo caduto in India il momento dello schianto

Un drammatico incidente scuote l’India: un Boeing 787 Dreamliner con oltre 240 persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad. Le immagini virali sui social mostrano il tremendo impatto sulla zona Meghani, suscitando sgomento e preoccupazione a livello internazionale. Mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente, il mondo si stringe attorno alle famiglie delle vittime e alle operazioni di soccorso in corso.

Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat, in India. Lo riportano i media locali. Secondo il Times of India l’aereo, un Boeing 787 Dreamliner che era diretto a Londra, è caduto sulla zona Meghani della città. In un video che sta diventando virale sui social, si vede il momento dello schianto del velivolo, finito su un’area residenziale. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo caduto in India, il momento dello schianto

